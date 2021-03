Es ist nicht jeder Beschluss schlecht gewesen in der jüngsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie. Trotz des überwältigend negativen Echos in der Öffentlichkeit muss man zweierlei hervorheben. Endlich haben sich Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs dazu entschlossen, das Robert Koch-Institut (RKI) untersuchen zu lassen, ob Geimpfte ansteckend sind. Die CDC, das US-amerikanische Pendant zum RKI, hat das zwar bereits untersucht und die Unbedenklichkeit erklärt, doch doppelt untersucht kann sicher nicht schaden.

Allerdings geht es hierzulande nicht etwa darum, bereits Geimpften die Grundrechte zurückzugeben. Nein, entscheidend war offenbar, dass man in diesem Fall weniger testen muss – sich also ein paar der Tests spart, die dringend an anderer Stelle benötigt werden. Das ist nachzuvollziehen, weil die Zahl der Tests derzeit noch lange nicht ausreicht, um die Nachteile der schleppenden Impfkampagne auszugleichen – aber sollte das wirklich das Motiv sein und nicht die Grundrechte der Geimpften? Da passt das eine nicht mit dem anderen zusammen und widerspricht sich sogar.

Kein Teilnehmer des Corona-Gipfels kann den „Ruhetag“ erklären

So verhält es sich mit vielen Dingen in dem siebenseitigen Beschluss, der morgens um halb drei vereinbart wurde. Auch zwölf Stunden später konnte niemand, nicht einmal die beteiligten Ministerpräsidenten, so recht erklären, was ein „Ruhetag“ genau ist. Oder warum es der Reduzierung von Kontakten dient, wenn in Supermärkten am Karsamstag nur Lebensmittel verkauft werden dürfen und kein Waschmittel oder Klopapier. Oder ob das die Polizei an der Kasse kontrolliert? Keiner weiß es. Es war lange nicht einmal klar, auf welcher rechtlichen Grundlage der Ruhetag überhaupt beschlossen wird.

Mündige Bürger wie Kinder behandelt

Wenn all das noch mit den Irrungen und Wirrungen einer wilden Nacht zu erklären ist, so macht einen die Ansprache der Corona-Runde fassungslos. Da wird doch tatsächlich argumentiert, der Oster-Lockdown erfolge nach dem „Prinzip #WirBleibenZuHause“. Das mag in der ersten Welle noch funktioniert haben, sogar witzig gewesen sein, doch inzwischen dürfte ein Großteil der Menschen allergisch darauf reagieren, wie Kinder behandelt und in Instagram-Kauderwelsch adressiert zu werden.

Es gibt keine Spur von Selbstkritik

Was spräche gegen Klartext nach dem Motto: Es gibt zu wenig Impfstoff, weil die EU falsch eingekauft hat. Deshalb müssen wir uns jetzt bis Mitte April nochmal zusammenreißen. Doch eine solche Reflexion fehlt in den Beschlüssen. Selbstkritik? Keine Spur. Es ist anscheinend immer nur die Bevölkerung, die böse Fehler macht und wiederholt Dinge unternimmt, die die Runde zwar nicht verboten hat, aber irgendwie unanständig findet – wie Schlittenfahren oder nach Mallorca fliegen.

Spätestens mit dieser Runde – und das zeigt die lange Pause in der Verhandlung – ist in der Corona-Politik etwas zerbrochen. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung spaltet auch die Teilnehmer. Dieses Mal hat Merkel die widerspenstigen Kollegen aus den Ländern noch disziplinieren können. Wird ihr das nochmal gelingen? Das darf bezweifelt werden.

