Eher frisch, wenn auch sonnig – so verspricht das Wetter über die Osterfeiertage zu werden. So ganz vom Eise befreit sind Strom und Bäche zumindest nachts noch nicht. Der Osterspaziergang dürfte nicht ganz so idyllisch werden, wie es uns Goethe vor über 200 Jahren vorgeschwärmt hat. Unter de...