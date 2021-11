Die CDU steht erneut vor einem Dreikampf um den Parteivorsitz. Als dritter Kandidat stellte am Dienstag der frühere Fraktionschef Friedrich Merz seine Bewerbung in einer aufwändig inszenierten Präsentation in einem Berliner Hotel vor. Er stehe für einen „klaren Kurs“, sagte Merz, es werde mi...