Eines immerhin hat in der CDU am Montag schon mal besser geklappt als in den vergangenen Monaten: die Verschwiegenheit. Zumindest während Präsidium und Vorstand über die geplante Neuaufstellung der Partei berieten, blieb die Vertraulichkeit gewahrt.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit übernahm...