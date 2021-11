Es ist eine Art Déjà-vu, was auch Norbert Röttgen gleich zu Beginn einräumt. Wieder einmal sitzt also der CDU-Außenpolitiker vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz, und wieder einmal will er Parteichef werden. Eines allerdings sei anders, fügt er sogleich hinzu. Damals, Anfang 2020, ...