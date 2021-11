Eine „Fortschrittskoalition“ will sie sein, die Ampel. So steht es im gemeinsamen Sondierungspapier. Das hört sich ziemlich inhaltsleer an, so, als wollte man sich noch nicht auf etwas Konkreteres festlegen. In gewisser Weise ist das ja auch verständlich, denn vor der Ausrufung großer Ziele m...