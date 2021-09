Willkommen in der neuen Republik! In einem Parlament, das nicht mehr aus Volksparteien, sondern vielmehr aus Parteien für Einzelinteressen besteht. Wer was gegen den Klimawandel machen möchte, stimmte für die Grünen, die Freunde der Ökonomie für die FDP. Wem zu viele Ausländer im Land sind, v...