Es ist so spannend wie selten zuvor. Wer das Rennen am Sonntag macht, bleibt auch wenige Stunden vor dem Wahltag offen. Doch mit der Wahl verbinden sich auch andere Fragen. Wie ist es mit Corona im Wahllokal? Was machen die Kandidaten am Sonntag? Welche ungewöhnlichen Orakel gibt es? Wie war das no...