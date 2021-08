Als Horst Seehofer nach der Wahl ins Bundeskabinett wechselte, wollte er den großen Auftritt. Um seine Bedeutung als CSU-Chef zu unterstreichen, sollte es nicht nur das Innenministerium sein, sondern das Innenministerium in XXL-Größe: plus Bau plus Heimat.

Die Idee, über den Zuschnitt eines Minis...