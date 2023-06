Der Bundestag hat am Freitag das verpflichtende Tierhaltungskennzeichen beschlossen. Das Label wird ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten und soll Verbrauchern beim Kauf von frischem Schweinefleisch aufzeigen, unter welchen Bedingungen das Tier gehalten wurde. Was sich im nächsten Jahr beim Einkauf...