Rund zwei Monate nach dem Sensationssieg der Kommunisten bei der Kommunalwahl im österreichischen Graz soll am Mittwoch die neue Bürgermeisterin gewählt werden. Dazu kommt der Gemeinderat am späten Vormittag zusammen. Die Wahl der 60-jährigen Elke Kahr gilt als sicher. Kahr wäre die erste Kommunistin an der Spitze einer österreichischen Großstadt. Die KPÖ führt in Graz ein Bündnis mit Grünen und SPÖ an. Eines der wichtigsten Themen des gemeinsamen Programms für die nächsten fünf Jahre ist die Wohnungspolitik. So sollen mehr Gemeindewohnungen gebaut werden.

Die KPÖ ist auf lokaler Ebene wegen ihrer Bürgernähe seit Jahrzehnten eine wichtige politische Größe. Mit 29 Prozent überflügelte die Partei bei der Kommunalwahl Ende September die bisher regierende konservative ÖVP mit dem langjährigen Bürgermeister Siegfried Nagl.