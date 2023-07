„Wir reden in Deutschland zu wenig über den Tod“, beklagte der Abgeordnete Otto Fricke (FDP) am Donnerstag im Bundestag. Das müsse sich ändern. Tatsächlich wurde bei der Debatte dann viel über den Tod gesprochen, genauer gesagt über Suizid, also Selbsttötung, und die Beihilfe dazu. Die Sp...