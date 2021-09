Die Bundesregierung will entgegen anderslautenden Befürchtungen im Augenblick nicht in den Tarifkonflikt zwischen Bahn und Lokführern eingreifen. Im Verkehrsministerium hieß es am Dienstag, Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) werde sich vorerst nicht zur dritten Streikwelle äußern, die am Donners...