US-Präsident Zwei Jahre Trump: Viel Schatten und etwas Licht

Washington / Peter De Thier

Angetreten war US-Präsident Donald Trump mit dem Versprechen, dem „amerikanischen Gemetzel“ – er meinte damit Gangkriege und Drogenopfer – ein Ende zu setzen. An diesem Sonntag jährt sich seine Amtseinführung zum zweiten Mal – doch die USA sind heute so tief gespalten wie zu keiner Zeit seit den schweren Rassenunruhen der 1960er-Jahre.

Das beste Beispiel dafür lässt sich gerade im politischen Washington besichtigen. Der Streit um die Grenzmauer zu Mexiko hat dazu geführt, dass Trumps Republikaner und die oppositionellen Demokraten bislang nicht in der Lage waren, einen Haushalt zu verabschieden. Die Folge: Der Staat läuft auf Sparflamme, 800 000 Bundesbeamte werden nicht bezahlt, so lange der bisher längste „Shutdown“ der US-Geschichte andauert. Auch die Demokraten lässt Trump seine Wut spüren: Der Oppositionschefin Nancy Pelosi, die US-Truppen im afghanischen Kriegsgebiet besuchen wollte, verweigerte er eine Militärmaschine – eine Retourkutsche, weil ihm die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus das Geld für die Grenzmauer vorenthält.

Darüber hinaus hat der Präsident mit persönlichen Beleidigungen und offensichtlichen Lügen das politische Klima im Land vergiftet. Und er vertritt in seinen Tweets und Reden nationalistische Positionen, die rassistische Strömungen im eigenen Land verstärken. Auch international hat Trump in den vergangenen zwei Jahren viel Porzellan zerschlagen. Er hat die USA von Europa und anderen Verbündeten entfremdet und Handelskonflikte heraufbeschworen, die demnächst in Einfuhrzölle für europäische Autos münden könnten.

So leicht es also wäre, Trump als gescheiterten Präsidenten abzuqualifizieren – Trumps politische Bilanz ist nicht nur negativ. Und die politischen Errungenschaften sollten nicht ignoriert werden. So hat seine Unternehmenssteuerreform Hunderttausende neue Arbeitsplätze geschaffen und das Wirtschaftswachstum belebt. Auf der Habenseite steht auch, dass sich unter Trumps Ägide Republikaner und Demokraten ausnahmsweise zusammenraufen konnten und eine bahnbrechende Justizreform verabschiedeten. Über verkürzte Strafzeiten für nicht-gewalttätige Verbrecher, vor allem Drogenabhängige und Drogendealer sowie verstärkte Bemühungen, Kriminelle zu resozialisieren, wurde seit Jahrzehnten debattiert. Unter Trump wurden sie zur Realität.

Aber selbst wenn er behauptet, dass „ich in so kurzer Zeit mehr erreicht habe als jeder andere Präsident vor mir“ – Trumps politische Errungenschaften erschöpfen sich im Wesentlichen in diesen beiden Gesetzeswerken. Anders sehen es allerdings viele Republikaner. Clifford May, Direktor des konservativen Forschungsinstituts „Foundation for Defense of Democracies“ meint, „dass der Präsident deutlich mehr Anerkennung verdient als Demokraten und Anhänger der ‚NeverTrump‘-Bewegung ihm geben.“ Er nennt als Pluspunkte auch die Stärkung des Militärs und die Aufstockung des Rüstungshaushalts.

Dennoch: Trumps Außen- und Sicherheitspolitik wirkt ohne Konzept und zerfahren. Ohne erkennbaren Anlass hat er den Rückzug der US-Truppen aus Syrien erklärt und voreilig einen Sieg gegen die radikalislamische IS-Miliz ausgerufen. Dem Pariser Klimaabkommen hat er ebenso den Rücken gekehrt wie dem Nuklearabkommen mit dem Iran, und an die Stelle von Handelsabkommen sind unnötige Konflikte getreten, vor allem mit China, wobei er sich dort inzwischen um Annäherung bemüht, weil die Landwirte ihre Agrarprodukte nicht wie gewohnt dorthin exportieren können.

Warm anziehen müssen sich während der nächsten zwei Jahre jedenfalls langjährige Bündnispartner, insbesondere in Europa. Bleibt der 45. Präsident nämlich bis Januar 2021 im Amt, wovon auszugehen ist, dann könnten Handelskonflikte, Alleingänge und die Abkehr von internationalen Institutionen sowie völkerrechtlichen Vereinbarungen neue Dimensionen annehmen.

Gerade im Verhältnis zur EU könnten die Alleingänge angesichts steigender europäischer Überschüsse, die Trump schon immer ein Dorn im Auge waren, weiter eskalieren. Eine Entschärfung sei schon deswegen nicht zu erwarten, „weil Trump an seiner tiefen Überzeugung festhält, dass die Europäer in Handelsfragen die USA schon seit langer Zeit über den Tisch ziehen“, glaubt Amanda Sloat von der Brookings Institution in Washington.

Zuletzt hat Trump auch seine alte Drohung wiederholt, die Nato verlassen zu wollen. Das bestätigt Gegner in der Ansicht, dass der Präsident womöglich eine Marionette Wladimir Putins ist, der Trump instrumentalisieren will, um westliche Demokratien zu schwächen. Gleichzeitig warnen Experten, dass ein Nato-Austritt die Nachkriegsordnung auf den Kopf stellen würde. Ausgeschlossen ist er deswegen nicht mehr, weil Trump kühlere Köpfe wie die Generäle John Kelly, James Mattis und H.R. McMaster aus dem Amt gedrängt hat.

Ob aus europäischer oder aus US-Sicht – einen Grund, in den kommenden zwei Jahren mit mehr Stabilität zu rechnen, gibt es nicht. Gerade solange die Ermittlungen wegen Trumps dubioser Kontakte nach Russland und die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens wie ein Damoklesschwert über der Präsidentschaft hängen, dürften persönliche Angriffe, politische Alleingänge und gefährliche Allianzen mit Feinden weiterhin zur festen Tagesordnung in Washington gehören.