EU-Austritt Wer profitiert vom Brexit und wer von dessen Scheitern?

London / Hendrik Bebber

Theresa May nennt es das „Endspiel“: Mit dem Vertragsentwurf zur Regelung des EU-Austritts habe die entscheidende Phase in den über zwei Jahre währenden Verhandlungen begonnen. Das Resultat bezeichnet die britische Premierministerin als akzeptables „Unentschieden“: Es vermeide die katastrophalen Folgen, wenn Großbritannien das Spiel einfach abbricht und vom Platz geht. Das aber wollen die Fans des harten Brexit erreichen, die den Entwurf scharf ablehnen.

Vorerst liegt der Ball, um im Bild zu bleiben, im Feld der Briten: Am Mittwochnachmittag beriet das Kabinett bis zum Abend über die Vorlage. Mays Team, aus dem bereits einige Spitzenspieler aus Protest gegen ihre Strategie ausgestiegen sind, fällt es schwer, eine gemeinsame Linie festzulegen. Zu stark sind die Gegensätze zwischen jenen, die wie May zumindest noch retten wollen, was zu retten ist und den „Brexiteers“, die einen starken Abgang anstreben. Vor der Kabinettssitzung mussten sich die Teilnehmer erst einmal mit den Spielregeln vertraut machen, die über 500 Manuskriptseiten umfassen. Damit ja nichts nach außen dringt, wurden in der Downing Street Nr. 10 streng abgesicherte Leseecken eingerichtet. Schon am Abend zuvor hatte die Regierungschefin einzelne Kabinettsmitglieder zu sich zitiert, um auf sie einzuwirken.

Problemfall Nordirland

Im Gegensatz zur Behauptung ihres Ex-Außenministers Boris Johnson, dass May nun gegenüber Brüssel die weiße Flagge der Kapitulation zeigt, flatterte über dem Amtssitz der Regierungschefin immer noch der Union Jack. Dass es auch in Nordirland so bleibt, ist die Forderung der protestantischen DUP, die Mays Minderheitsregierung im Parlament stützt. Sie wehren sich vehement gegen alle Vereinbarungen mit der EU, die Nordirland einen Sonderstatus einräumen und so die Provinz aus der Union mit Großbritannien ausklammern.

Die Grenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland war bislang die größte Hürde in den Verhandlungen. Die EU besteht darauf, dass es nach dem Brexit zu keiner harten Grenze zwischen den beiden Teilen der irischen Insel geben darf. Sie würde die engen wirtschaftlichen Verflechtungen ebenso stören wie den Friedensprozess nach dem Ende des 30-jährigen Bürgerkrieges. Der Vertragsentwurf schlägt vor, dass ganz Großbritannien vorübergehend in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden wird. Doch die DUP moniert, dass für Nordirland spezielle Regelungen festgelegt werden, wie bei der Kontrolle von Lebensmitteln und dem Viehhandel.

Königreich als „Vasallenstaat“

Die protestantischen Hardliner werfen Theresa May vor, damit Nordirland aus dem Rechtsverband des Vereinigten Königreiches zu lösen. Sie drohen damit, aus der Regierung auszusteigen und im Parlament gegen den Vertragsentwurf zu stimmen. Ihnen könnten sich durchaus rund 80 Mitglieder des harten Brexit-Flügels anschließen. Ihr Wortführer Jacob Rees-Mogg verdammt den von May vorgeschlagenen Kompromiss als die „schlechteste aller Lösungen“. Durch die Zoll­union, die Großbritannien nicht einseitig kündigen kann, das gemeinsame Regelwerk für den Handel und vor allem die weitere Rechtshoheit der EU über strittige Fragen, werde das Vereinigte Königreich zu einem „Vasallenstaat“, der Brüssel bezahlen und gehorchen müsse und keine Mitsprache mehr hätte. Das sei ein schändlicher Verrat an dem Volksentscheid, in dem sich knapp 52 Prozent der Briten für das Ende der EU-Mitgliedschaft ausgesprochen hatten.

Aus ganz anderen Gründen kritisieren die Brexit-Gegner den Vertragsentwurf. Sie rechnen damit, dass das jetzt erreichte Abkommen mithilfe der „Brexiteers“ im Parlament niedergestimmt wird und es zu einer zweiten Volksabstimmung kommt, die aufgrund der neuen Bewusstseinslage zur Problematik des Austritts für die Fortsetzung der Mitgliedschaft eintritt.

Doch das Kalkül könnte nur aufgehen, wenn die Opposition geschlossen mit den konservativen Rebellen im Parlament Mays Plan zurückweist. Bei der schottischen Nationalpartei steht das schon fest. Doch Labour-Chef Jeremy Corbyn hat sich – zum Unwillen großer Teile seiner Partei – immer noch nicht festgelegt. Er rechnet damit, dass May von ihrer Partei zerrieben wird, es zu Neuwahlen kommt und er als Premierminister neue Brexit-Verhandlungen führen kann.

Selbst wenn der Vertragsentwurf alle Hürden in Großbritannien genommen hat, ist die unendliche Misere des Brexit noch lange nicht beendet. Erst müssen die übrigen EU- Mitglieder und das europäische Parlament darüber befinden. Sollte es dennoch akzeptiert werden, so kommt nach dem Austrittstermin am 29. März eine zweijährige Übergangsphase, mit genügend Zeit für Zwist und Verwirrung. Mehr und mehr Briten, die für den Brexit gestimmt hatten, dämmert es nun, dass komplexe Probleme nicht mit simplen Lösungen angegangen werden können.