Kommentar Peter Dethier zum Fall Khashoggi Warum Trump der CIA widerspricht

Washington / Peter Dethier

Es kann nicht sein, was nicht sein darf: Donald Trumps Reaktion auf Erkenntnisse des Geheimdiensts CIA, wonach Saudi Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet hat, läuft nach einem bewährten Muster: Widersprechen unwiderlegbare Fakten den politischen, wirtschaftlichen oder persönlichen Interessen des Präsidenten, dann ignoriert er diese oder streitet sie gar ab. Genauso reagierte Trump, als er partout nicht wahrhaben wollte, dass die Geheimdienste mit felsenfester Überzeugung zum Schluss gelangt waren, dass der Kreml 2016 versucht hatte, den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.

Kaum verwunderlich also, dass auf Wunsch des Präsidenten und seines loyalen Chefdiplomaten Mike Pompeo das Außenministerium nun betonte, dass die Khashoggi-Ermittlungen noch andauern und die Regierung zu keinem Ergebnis gelangt sei. Was die Geheimdienste sagen, ist ihm egal. Trump will lukrative Waffenverkäufe an Riad ebenso wenig gefährden wie die Zusammenarbeit mit dem Königreich, um die Ölpreise zu stabilisieren und den Iran in Schach zu halten.

Eine noch größere Rolle könnten die langjährigen Geschäftsbeziehungen des Firmenimperiums der Trump-Familie zu Saudi Arabien spielen. Diese will der Präsident um keinen Preis riskieren. Wenn es um Geschäfte geht, dann scheut Trump auch nicht vor einer Kampfansage an die eigenen Geheimdienste zurück, deren professionelle Arbeit er häufig genug angeprangert hat. Dass er mit einem solchen Verhalten zugleich gegen den Wortlaut seines eigenen Amtseids verstößt, das scheint den Präsidenten kaum zu interessieren.