In diesem Jahr findet die Europawahl vom 23. bis 26. Mai statt. Die Wahl findet alle fünf Jahre statt, die letzte war dementsprechend 2014.

In Deutschland kann am Sonntag, 26. Mai, gewählt werden. Insgesamt 41 Parteien treten an. Welche davon am ehesten deine Interessen vertritt, kannst du mithilfe des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung herausfinden.

Worüber kann ich abstimmen?

Im Wahl-O-Mat kannst du deine Meinung zu 38 Themen angeben. Darunter finden sich Migration, Umwelt- und Klimaschutz, Kompetenzen der EU oder Pressefreiheit.

