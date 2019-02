Leitartikel Tobias Käufer zur Lage in Venezuela Venezuelas Oppositionschef stellt seinen Plan vor

Caracas / Tobias Käufer

Entbürokratisierung, Ende des Überwachungsstaates, Vertrauen in das kreative und produktive Potential der venezolanischen Bürger: Mit seinem „Plan Pais“ geht der konservative Oppositionsführer Juan Guaido (35) volles Risiko, wenn er seine Ideen für den Neuaufbau Venezuelas vorlegt. Einerseits wissen seine Landsleute, die derzeit für einen Regierungswechsel im ganzen Land auf die Straße gehen, wofür der junge charismatische Ingenieur steht, der seit seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten am 5. Januar und der Selbstvereidigung zum Interims-Präsidenten am 23. Januar einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Andererseits macht sich der Herausforderer von Präsident Maduro auch angreifbar. Die regierenden Sozialisten können ihn nun inhaltlich stellen.

In der Tat dürften besonders die Ölkonzerne dieser Welt genau hingeschaut haben, als Guaido in der Aula der Zentraluniversität seine Pläne vorstellte. Der staatliche Ölkonzern PDVSA, derzeit praktisch im Parteibesitz, soll sich laut Guaidos Plänen wieder auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: Die Förderung von Öl und Gas. Internationale Investoren sind willkommen, die Lagerstätten bleiben aber fest in venezolanischer Hand: Das ist einerseits ein Signal an all jene, die einen Ausverkauf fürchten, andererseits aber auch an die westliche Welt, wieder stärker in Venezuela zu investieren. Guaido wagt damit einen Tanz auf dem Drahtseil, denn einerseits will der überwiegende Teil der venezolanischen Bevölkerung einen wirtschaftlichen Neuanfang. Andererseits aber ist nichts in Venezuela emotional so belastet, wie das eigene Öl, die Lebensversicherung einer ganzen Nation.

Guaidos argumentativer Vorteil: Der Ausverkauf des venezolanischen Öls ins Ausland hat schon längst stattgefunden: Das Land ächzt unter den Milliardenschulden, die Venezuela an Russland und China zurückzuzahlen hat – mit Öl selbstverständlich. Die Regierungen Chavez/Maduro haben sich mit Milliardenkrediten in die Abhängigkeit Russlands und Chinas begeben. Wirklich Geld verdient Venezuela nur mit dem Verkauf des Öls in die USA, die in Dollar zahlen. Deswegen läuft das Argument, die Amerikaner seien nur am amerikanischen Öl interessiert auch ins Leere: Sie haben es schon längst.

Auch für Peking und Moskau hatte Guaido eine Botschaft: Einerseits gelte es zwar über die Auslandsschulden neu zu verhandeln, anderseits garantiere eine neue Regierung die Stabilisierung der Wirtschaft und damit auch eine Absicherung der Milliarden-Investitionen.

Guaido will mit seinem Vorschlag der Dynamik vor dem so wichtigen heutigen Samstag zusätzlichen Schwung verleihen. Dann sollen alle Venezolaner wieder auf die Straße gehen. Es soll der bislang größte Protestmarsch seit Jahresbeginn werden. Guaido verspricht: „Wir gehen so lange auf die Straße, bis diese Diktatur beendet ist.“

All das signalisiert vor allem eins: Juan Guaido hat einen Plan, Machthaber Nicolas Maduro verteidigt dagegen ein System, was schon längst in sich zusammengebrochen ist.

