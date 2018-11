Leitartikel Peter de Thier zu den Zwischenwahlen in den USA USA: Nun sind die Demokraten am Zuge

Washington / Peter de Thier

Nach Donald Trumps sensationellem Wahlsieg vor zwei Jahren ist es verständlich, dass man diesmal den Wählerumfragen skeptisch gegenüberstand. Dennoch sollte der Etappenerfolg der Demokraten bei den Kongresswahlen, der ihnen immerhin die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus beschert, niemanden überraschen. Die Mehrheit der Wähler hat bei den „Midterms“ eine Partei abgestraft, die seit Jahren eine im Grunde heuchlerische Politik verfolgt. Jedes Gesetzesvorhaben des demokratischen Präsidenten Barack Obama hatten die Republikaner zu blockieren versucht. Seitdem aber Donald Trump im Weißen Haus das Sagen hat, versuchen sie, jeden Vorstoß im Eilverfahren durch den Kongress zu peitschen, und zwar ohne Rücksicht auf politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Folgen.

Natürlich war die Wahl auch ein Referendum über Donald Trumps erste zwei Jahre im Amt des Präsidenten. Ein Referendum über seinen rabiaten, undiplomatischen Regierungsstil, die Diffamierung politischer Gegner und die Abkehr von völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarungen. Die entscheidende Frage ist nun für Trump wie für seine Parteifreunde im Kongress, wie es in Washington weiter geht. Ohne Gesetzesprojekte, die allen Amerikanern dienen und nicht nur den Interessen der republikanischen Wählerschaft, haben sie während der vergangenen Jahre so gut wie nichts erreicht.

Nun aber sind die Fronten festgefahren, und der Kongress ist gespalten. Das Parlament könnte mit den neuen Mehrheiten politisch erstarren und Trump womöglich kein einziges Gesetz mehr durch beide Kammern bekommen. So gesehen darf man gespannt sein, was der US-Präsident noch alles versuchen wird, per Dekret durchzuboxen.

Wichtig ist aber nicht nur, wie sich die Republikaner künftig verhalten, denn zum ersten Mal seit vier Jahren führen sie nicht mehr allein die Geschäfte im Kongress. Mit Blick auf 2020 wird entscheidend sein, was die Demokraten aus ihrer Rolle machen. Neue Gesetzesvorlagen, ob es um Handelsabkommen, Nachbesserungen zur Gesundheitsreform Obamacare und insbesondere die notwendige Einwanderungsreform geht, sollten sie nicht kurzerhand blockieren. Sie müssen vielmehr darüber verhandeln.

Wie sich die Demokraten verhalten sollten, das hat die frühere First Lady Michelle Obama zutreffend ausgedrückt: „When they go low, we go high.“ Im Klartext: Wenn Republikaner weiterhin Fakten leugnen, sollten Demokraten kompromisslos bleiben. Wenn sie Andersdenkende beleidigen und sich von der internationalen Staatengemeinschaft abschotten, sollten Demokraten das Gegenteil tun: Über den Dingen stehen, grundlose Anschuldigungen ignorieren, um Kooperation und Kompromiss bemüht sein, auf Verbündete zugehen und versuchen, die immer tieferen politischen Gräben zuzuschütten. Gelingt ihnen das, hätten sie alle Chancen, in zwei Jahren nicht nur die Mehrheiten in beiden Kongresskammern, sondern auch das Weiße Haus zurückzuerobern.

