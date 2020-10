Donald Trump

US-Präsidentund sein demokratischer Herausforderertreten in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit (02.00 Uhr/Ortszeit Donnerstag 20.00 Uhr) bei konkurrierenden TV-Fragestunden mit Wählern auf. Eigentlich sollten sich die Kandidaten in einer gemeinsamen Fernsehdebatte den Fragen von Wählern stellen. Die Planungen für das zweite Duell vor der Wahl am 3. November gerieten aber durcheinander, nachdem sich Trump mit dem Coronavirus infiziert hatte. Trump hatte sich geweigert, aus Sicherheitsgründen die Debatte online abzuhalten. Biden kündigte daraufhin eine eigene TV-Veranstaltung an, Trump zog nach.