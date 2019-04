Themen in diesem Artikel Europawahl

Vier Wochen vor der Europawahl starten die Spitzen von CDU und CSU am Samstag in Münster offiziell in den gemeinsamen Wahlkampf. Ihr Kandidat Manfred Weber (CSU) wird in der Halle Münsterland für die Positionen der Union und der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) werben, als deren Anwärter für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten er antritt. Er wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach Westfalen begleitet. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) steht auf dem Podium.

Es ist das erste Mal, dass CDU und CSU mit einem gemeinsamen Programm bei einer Europawahl punkten wollen. Sie setzen auf ein starkes, stabiles Europa, das Sicherheit, Frieden und Wohlstand fördert. Nach dem jahrelangen Zerwürfnis der Unionsparteien wollen Söder und Kramp-Karrenbauer neue Einigkeit demonstrieren.

Für Unmut bei manchen in der Partei hatte die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesorgt, sich im Europawahlkampf der Union stark zurückzuhalten. Auch in Münster wird sie nicht dabei sein.