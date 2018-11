Griechenland Tsipras’ Krieg mit dem Klerus

Athen / Gerd Höhler

In einem 15-Punkte-Plan haben sich der griechische Premier Alexis Tsipras und der Athener Erzbischof Hieronymus Anfang November verständigt, die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Griechenland neu zu ordnen. Ein Kernpunkt: Die Bischöfe und Priester sollen künftig nicht mehr als Staatsbeamte besoldet werden. Aber Tsipras und Hieronymus haben die Rechnung ohne den Klerus gemacht. Der revoltiert.

Von einem „historischen Schritt nach vorn“ sprach der Regierungschef nach dem Treffen mit Hieronymus, der als Athener Erzbischof zugleich Oberhaupt der Kirche von Griechenland ist. Der bekennende Atheist Tsipras feiert den Plan als wichtigen Schritt zur Trennung von Staat und Kirche. Bisher gilt die Orthodoxie als Staatsreligion, die Geistlichen haben Beamtenstatus.

Aus Tsipras‘ Sicht ist die Trennung nicht nur ideologisch geboten. Sie hat auch einen handfesten politischen Vorteil: Wenn die Priester nicht mehr Staatsbedienstete sind, kann die Regierung die freiwerdenden 10 000 Stellen anderweitig vergeben – eine Trumpfkarte im jetzt beginnenden Wahlkampf. Für die Wahlgeschenke muss allerdings der Steuerzahler aufkommen, denn indirekt wird der Staat die Gottesmänner weiter bezahlen: Statt sie direkt zu besolden, soll der Finanzminister die dafür benötigten 200 Millionen Euro pro Jahr in einen Sonderfonds der Kirche überweisen, aus dem dann die Geistlichen bezahlt werden.

Heftiger Widerstand

Die Priester würden damit allerdings ihren Beamtenstatus verlieren, unterlägen nur noch dem Kirchenrecht und hätten Nachteile bei den Pensionsregelungen. Deshalb regt sich heftiger Widerstand. In einer stürmischen Sitzung der Heiligen Synode, der die 46 Bischöfe der Kirche von Griechenland angehören, musste sich Hieronymus scharfe Kritik anhören. Die Synode besteht auf den bisherigen Regelungen. Tsipras deutete dagegen an, er werde die Entlassung der Priester aus dem Staatsdienst notfalls auch notfalls gegen deren Willen durchsetzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf befinde sich in Arbeit.

Tsipras könnte das Kräftemessen mit dem einflussreichen Klerus gewinnen. Sein Ziel sei eine „moderne, unabhängige Kirche in einem modernen Staat“, sagt er. Erzbischof Hieronymus erlebt die größte Krise seiner zehnjährigen Amtszeit, Rücktrittsrufe werden laut. Tsipras steht dagegen als Regierungschef da, der dem mächtigen Klerus Paroli bietet. So schärft er sein linkes Profil. Offen bleibt aber, ob er die 10 000 Planstellen der Priester noch vor dem Urnengang anderweitig vergeben kann.