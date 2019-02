Besuch Tsipras auf schwieriger Mission in Ankara

Tsipras auf schwieriger Mission in Ankara

Ankara / Gerd Höhler

Viel Konfliktstoff, wenig Bewegung – so lässt sich das Verhältnis der beiden Nachbarn Griechenland und Türkei beschreiben. An diesem Dienstag trifft der griechische Premier Alexis Tsipras in Ankara Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Die Liste der Streitthemen ist lang.

„Herr Tsipras ist uns hoch willkommen, wir werden ihn mit türkischer Gastfreundschaft empfangen“, sagte der türkische Parlamentspräsident Binali Yildirim vor dem Besuch. Dass Yildirim eine Selbstverständlichkeit betonte, zeigt: Routine sind griechisch-türkische Spitzenbegegnungen immer noch nicht.

In der Ägäis streiten beide Länder um den Grenzverlauf, die Hoheitsrechte und die Wirtschaftszonen. Der Konflikt um die Imia-Felseninseln führte 1996 fast zu einem Krieg. In jüngster Zeit hat die Türkei den Streit um Bodenschätze auch ins östliche Mittelmeer getragen, wo Ankara dem EU-Mitglied Zypern Erdgasvorkommen streitig macht. Das erschwert die ohnehin festgefahrenen Bemühungen um eine Wiedervereinigung des geteilten Zypern. Ein ständiger Zankapfel ist auch die muslimische, überwiegend türkischstämmige Minderheit in Nordgriechenland. Ankara kritisiert Benachteiligungen und Einschränkungen der Religionsfreiheit.

Die 2010 vereinbarten griechisch-türkischen Gespräche sind praktisch zum Erliegen gekommen. Das hängt vor allem mit den Systemwechsel in Ankara zusammen. Unter der neuen Präsidialverfassung laufen alle Fäden bei Erdogan zusammen. Auf unterer Ebene wagt kaum mehr jemand, Entscheidungen zu treffen.

Das gilt auch für ein Thema, das für neue Spannungen sorgt: Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 flohen acht türkische Offiziere mit einem Hubschrauber nach Griechenland. Erdogan verlangt ihre Auslieferung. Tsipras hatte das zwar seinerzeit zugesagt. Inzwischen sind ihm aber die Hände gebunden: Das Oberste griechische Gericht untersagte 2017 die Auslieferung mit der Begründung, die Offiziere erwarte in der Türkei kein faires Verfahren.

Erdogan will den Fall wieder zur Sprache bringen. Zumal immer mehr Türken in Griechenland Schutz vor politischer Verfolgung suchen. 2018 beantragten 6949 türkische Staatsbürger in Griechenland Asyl – gegenüber 1826 im Vorjahr und 189 im Jahr 2016.