USA Trump will 15 000 Soldaten an Grenze schicken

Washington / afp

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ­

15 000 Soldaten zur Abschreckung an die Grenze nach Mexiko zu schicken. Bisher war von 5200 Soldaten die Rede gewesen. Nach US-Medienberichten wären das so viele Soldaten, wie die USA im Moment in Afghanistan haben. Trump nannte die Migrantentrecks erneut „sehr gefährlich“ und sprach von einer Invasion. Zurzeit sind tausende aus Honduras und Guatemala stammende Menschen auf dem Weg in die USA.

Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca versorgte das Rote Kreuz die erschöpften Menschen mit Lebensmitteln und behandelte sie medizinisch. Nach Angaben von Unicef sind mehr als 300 Kinder in der Flüchtlingskarawane.

Trump kündigte außerdem an, dass künftig nicht mehr jedes in USA geborene Kind automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten solle. Kinder von Ausländern, die sich unrechtmäßig in den USA aufhalten, will er davon ausgeschließen. „Das sogenannte Geburtsrecht, das unser Land Milliarden von Dollar kostet und sehr unfair für unsere Bürger ist, wird so oder so beendet“, twitterte Trump. Viele Juristen bezweifeln allerdings, dass er das seit rund 150 Jahren in einem Verfassungszusatz festgeschriebene Recht einfach per Dekret aushebeln kann. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, er mache auf diese Weise Wahlkampf. In der nächsten Woche finden in den USA Kongresswahlen statt.