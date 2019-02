USA Trump ruft Amerikaner zur Einigkeit auf

Washington / Peter De Thier (mit dpa)

In seiner zweiten Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump seine Landsleute zur Einigkeit aufgerufen. Gespickt war die Ansprache mit Eigenlob, Pathos und zahlreichen Tatsachenverzerrungen. Unterm Strich handelte es sich bei dem über 80-minütigen Auftritt um eine Rede, die Trumps Basis bei Laune halten sollte und auf die Präsidentschaftswahl 2020 abzielte. Einerseits sprach der durch den Shutdown geschwächte Präsident von Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft, andererseits wollte er aber selbst keine Zugeständnisse machen. Schon gar nicht, wenn es um den Bau einer Mauer entlang der mexikanischen Grenze geht.

Unübersehbar waren die gravierenden Veränderungen, die sich seit den Kongresswahlen in der politischen Landschaft der USA vollzogen hatten. 2018 waren hinter Trumps Podium zwei Parteifreunde platziert, der stets brav applaudierende Vizepräsident Mike Pence und der wohlwollend lächelnde Mehrheitsführer Paul Ryan. An Ryans Platz saß nun aber dessen Nachfolgerin Nancy Pelosi.

Gleich zum Auftakt wollte Trump sicherstellen, dass die demokratische Mehrheitschefin und Gastgeberin im Plenarsaal des Repräsentantenhauses, die den Präsidenten mit der Verschiebung seiner Rede bereits ein Mal blamiert hatte, gar nicht erst zum Zuge kommt. Anstatt sich von ihr vorstellen zu lassen, wie die Tradition es diktiert, ignorierte der Präsident seine Erzrivalin und legte gleich los. Eine Retourkutsche vor einem Millionenpublikum. Typisch der Showmaster, typisch der rachsüchtige Trump.

Dennoch stimmte der Präsident wie auch im Vorjahr einen versöhnlichen Ton an. Diesmal sagte er, Republikaner und Demokraten sollten nicht „als zwei Parteien regieren, sondern als eine Nation“. Nur so sei es möglich, Amerikas „unbegrenztes Potenzial“ zu erschließen: Etwa mehr Jobs zu schaffen, die marode Infrastruktur zu verbessern, die außer Kontrolle geratenen Preise für Medikamente in den Griff zu bekommen und die Grenzsicherheit zu verbessern.

Pelosi und viele weibliche Abgeordnete der Demokraten erschienen ganz in weiß gekleidet – in Anlehnung an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, als Frauen für ihr Wahlrecht demonstrierten. Als Trump sich wie so oft selber für die wirtschaftlichen Erfolge lobte, betonte er, dass Frauen 58 Prozent der neu geschaffenen Jobs 2018 besetzt hätten. Auf das Abgeordnetenhaus dürfte er kaum angespielt haben: Für die Demokraten, die die Kammer seit Januar kontrollieren, sitzen dort nun 89 Frauen, für die Republikaner nur 13. Der weiße Block sprang auf und jubelte. Trump nahm es mit Humor.