USA Trump-Berater Stone kurzzeitig festgenommen

Washington / Peter DeThier (mit dpa)

Die Serie von Verhaftungen einflussreicher politischer Akteure, die im Zusammenhang mit Donald Trumps Wahl zum 45. US-Präsidenten festgenommen wurden, reißt nicht ab. Am Freitag traf es den bisher prominentesten unter den engsten Vertrauten. Um 6 Uhr morgens standen Beamte des Bundeskriminalamts FBI in Florida bei Roger Stone, einem der Chefarchitekten des Wahlsiegs, vor der Tür.

Der 66-Jährige ist ein gewiefter konservativer Drahtzieher mit unbändigem politischem Ehrgeiz. Schon als junger Mann unterstützte er Richard Nixon. Bei Donald Trump könnte er aber den Bogen überspannt haben. Vorgeworfen werden Stone Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und fünf Fälle von Falschaussage. Das PR-Genie soll sich unter anderem bemüht haben, von der Enthüllungsplattform Wikileaks gestohlene Emails zu erhalten, die während des Wahlkampfs 2016 die demokratische Kandidatin Hillary Clinton diskreditieren sollten.

Stone wies die Vorwürfe zurück, nachdem er wenige Stunden nach seiner Festnahme unter Auflagen wieder freigelassen worden war. Er betonte, er werde Trump nicht belasten, weil er dafür lügen müsste. „Ich glaube, dass das eine politisch motivierte Ermittlung ist.“

„Politisches Pferdefleisch“

Keiner der anderen Trump-Berater, die hinter Gittern sitzen oder nur knapp einer Haftstrafe entgangen sind, weder Michael Flynn, Paul Manafort oder Michael Cohen, war während des Wahlkampfs so bedeutend wie Roger Stone. Zudem ist der Mann, der immer so aussieht, als käme er direkt aus dem Bräunungsstudio, die schillerndste Figur unter Trumps zahlreichen zwielichtigen Vertrauten. Noch nie im Leben hat Stone Socken getragen, was der späteren First Lady Nancy Reagan unangenehm aufgefallen sein soll. Der Paradiesvogel besitzt angeblich 100 orangefarbene Anzüge und ebenso viele silberne Krawatten, ist zusammen mit seiner Frau an Swinger-Sex interessiert und bestreitet, dass ihm plastische Chirurgie seine auffallend glatte Gesichtshaut beschert habe. Grund sei vielmehr eine „Kombination aus chinesischen Kräutern, Atemtherapie und Akupunktur“, sagt er.

Als 27-Jähriger gründete Stone gemeinsam mit Trumps Wahlkampfmanager Manafort in Washington eine PR-Firma. Die Agentur zählte bald führende Konzerne, Verbände und ausländische Regierungen zu ihren Klienten und arbeitete auch für prominente Politiker, etwa Ronald Reagan und Bob Dole. Über Umwege lernte Stone den Immobilienunternehmer Trump kennen, zu dem er nach eigener Darstellung prompt „eine Seelenverwandtschaft entdeckte“. Der grenzenlose Narzissmus, die Selbstverliebtheit, das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Ruhm – alles hätten sie gemeinsam, soll der PR-Mann gesagt haben. In Trump entdeckte Stone jedenfalls den perfekten Kandidaten für seine nächste politische Kampagne. „Ich war wie ein Jockey auf der Suche nach seinem nächsten Rennpferd, und Donald Trump war erstklassiges, politisches Pferdefleisch“ sagte Stone schon 1998, als er Trump das erste Mal zur Kandidatur überreden wollte. 18 Jahre später war es soweit.