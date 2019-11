Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist zu politischen Gesprächen in Berlin. Er trifft am Montag Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (14.00 Uhr) und später Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (16.30 Uhr). Al-Sisi reist zur Konferenz „Compact with Africa“ an, mit der die Bundesregierung reformorientierte Staaten unterstützt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte Ägypten bei einem Besuch im Oktober zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen. Hintergrund war die harte Reaktion der ägyptischen Regierung auf Proteste im September, nach denen laut Menschenrechtsorganisationen Tausende Menschen festgenommen wurden. Die Demonstranten hatten auch den Sturz Al-Sisis gefordert.