Die Regierungskrise in London geht weiter, und diesmal ist ausnahmsweise nicht der Brexit schuld.

Premierminister Theresa May hat in den letzten anderthalb Jahren elf Kabinettsminister verloren. Jetzt musste sie ihr Kabinett erneut umbilden, nachdem sie am Mittwochabend ihren Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen hatte. Dessen Posten übernimmt Penny Mordaunt, die erste Frau in diesem Job. Williamson wird beschuldigt, Informationen aus einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) an eine Zeitung durchgestochen zu haben.

Der „Daily Telegraph“ hatte vergangene Woche berichtet, dass die britische Regierung gewillt sei, den chinesischen Konzern Huawei mit dem Ausbau des 5G-Funknetzes beauftragen zu wollen. Das hatte prompt zu Verstimmungen mit den US-Alliierten geführt, die in einer Huawei-Beteiligung ein Sicherheitsrisiko sehen. Williamson bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Kampagne.

Vorbehalte gegen Huawei

Ein Hauptbewerber für den Aufbau des 5G-Netzes ist der chinesische Konzern Huawei. Wegen der Nähe zur chinesischen Regierung und der Vermutung, dass das Netzwerk für Spionage ausgenutzt werden kann, sehen viele britische und alliierte Politiker – besonders in den USA ein von Huawei installiertes unkontrolliertes 5G-Funknetz in Großbritannien als Sicherheitsrisiko.

Prinzipiell wird nie etwas aus den Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um ein streng vertrauliches Treffen zwischen den Chefs der Geheimdienste und ausgewählten Mitglieder der Regierung. Obwohl Indiskretionen aus Kabinettsitzungen und Krisengesprächen in den Parteigremien seit dem Brexit zum politischen Stil im Königreich gehören, setzt das Leck im NSC einen gefährlichen Präzedenzfall.

Williamson ist zwar als Minister an den Eid gegenüber der Queen gebunden, dass er nichts zum Schaden des Königreichs tun werde, doch er schwört nun sogar auf das Leben seiner zwei Töchter, dass er nichts mit diesem Vertrauensbruch zu tun hätte. Recht scheinheilig fordert Labour nun eine polizeiliche Untersuchung, um den guten Ruf Williamsons wieder herzustellen. Für May hingegen ist der Fall abgeschlossen.

Ex-Verteidigungsminister Williamson sieht sich als Bauernopfer in Mays zunehmend verzweifelt geführten Machtkampf. „Die Premierministerin will stark aussehen“, erklärte der Exminister gegenüber der „Sun“. „Weil sie dies beim Brexit nicht kann, tut sie jetzt so etwas.“ May ernannte als Nachfolger für die bisherige Umweltministerin Rory Stewart.

