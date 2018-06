Seltenes positives Signal Taliban kündigen dreitägigen Waffenstillstand an

Taliban kündigen dreitägigen Waffenstillstand an

Kabul / DPA

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben zum Fest des Fastenbrechens einen dreitägigen Waffenstillstand angekündigt. Vom 16. bis 18. Juni würden die Kämpfer ihre Angriffe auf afghanische Truppen einstellen.

Das teilte die Führung der Taliban mit. Die Waffenruhe gelte jedoch nicht für internationale Truppen, hieß es. Zudem würde jedem Angriff des afghanischen Militärs mit Gewalt begegnet.

Zuvor hatte die Regierung in Kabul eine befristete Waffenruhe mit den Taliban vom 12. bis zum 20. Juni angekündigt. In den letzten Tagen des Fastenmonats Ramadan und über das Fest des Fastenbrechens würden die Sicherheitskräfte alle Angriffe auf die Islamisten einstellen, teilte Präsident Aschraf Ghani am Donnerstag auf Twitter mit.

Als Grund für die Waffenruhe hatte Ghani eine Erklärung afghanischer Kleriker genannt. Die Geistlichen erklärten am Montag in einer Fatwa (islamisches Rechtsgutachten), die fortwährende Gewalt und die Selbstmordanschläge in dem südasiatischen Land verstießen gegen islamisches Recht.

Die jüngste Mitteilung der Taliban ist ein seltenes positives Signal in einem seit Jahren andauernden Konflikt. Sollten die Erklärungen eingehalten werden, handelt es sich um die erste Waffenruhe zwischen Regierungstruppen und Islamisten seit dem Sturz der Taliban-Regierung 2001.