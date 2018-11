Ukraine Separatisten gewinnen umstrittene Wahl

Donezk / Stefan Scholl

Am Sonntag haben die ostukrainischen Rebellenrepubliken Donezk (DNR) und Luhansk (LNR) neue Regierungschefs und Parlamente gewählt. Es sind umstrittene Wahlen, außer der Ukraine hatten viele westliche Staaten, die EU, die OSZE und die Nato der Abstimmung im Voraus die Legitimation abgesprochen: Sie verstoße gegen das Minsker Friedensabkommen. Dieses sieht auf dem Weg zur Reintegration von DNR und LNR in die Ukraine nur Lokalwahlen nach ukrainischem Recht vor, die mit den Rebellenvertretern abzustimmen seien. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte dagegen, Moskau habe Verständnis für „die Wahlen in den von der Ukraine abgelehnten Republiken“.

Nach Auszählung aller Stimmen gewannen die geschäftsführenden Republikchefs Denis Puschilin (DNR) mit 60,85 Pozent und Leonid Pasetschnik (LNR) mit 68,3 Prozent schon im ersten Wahlgang. Beide gelten als Kandidaten Moskaus. Auch die von ihnen geführten Parteien „Donezker Republik“ und „Frieden für Luhansk“ siegten bei den Parlamentswahlen mit 72,5 und 74,12 Prozent der Stimmen. Die russischen Medien feierten vor allem die hohe Wahlbeteiligung, laut der Agentur Regnum in der DNR mehr als 80, in der LNR 77 Prozent. Das bestätige die Staatlichkeit der Rebellenrepubliken zusätzlich.

Allerdings lockte die Separatisten-Obrigkeit das Volk wie zu Sowjetzeiten mit Popkonzerten, Tombolas und billigen Lebensmitteln an die Urnen. Und das ukrainische Portal Nowosti Donbasa hält die Beteiligung für getürkt: Die Rebellen hätten nur sehr wenig Wahllokale eröffnet, um Massenandrang zu simulieren. Für die 2,3 Millionen Einwohner der DNR seien 1200 Wahllokale notwendig, bei den letzten Parlamentswahlen im Gebiet Donezk habe es für eine Bevölkerung von 4,4 Millionen Menschen 2444 Wahllokale gegeben. „Jetzt hat die DNR nur 408 Lokale aufgemacht, dreimal weniger als nötig.“ Schon zuvor waren in der DNR Stimmen laut geworden, das Wahlvolk werde aus Frust nicht abstimmen. Und aus Mangel an Konkurrenz – einem aussichtsreichen Kandidaten war die Einreise in die DNR verweigert worden, einer wurde von der Wahl ausgeschlossen.