Carola Rackete ist an einem sicheren Ort. „Ihr geht es gut“, sagt Ruben Neugebauer, Sprecher der Nicht-Regierungs-Organisation Sea-Watch. Zu sprechen ist Rackete nicht, mit Freundinnen aus ihrer Crew hält sie sich weiterhin in Italien auf. Das müsse erst einmal an Information reichen. Denn wo genau sie sich befindet, bleibt geheim – aufgrund zahlreicher Drohungen und Anfeindungen. „Es ist ein großer Sieg für die Solidarität“, wertet der gebürtige Reutlinger die Entscheidung einer italienischen Richterin. Sie hatte am Dienstagabend den Hausarrest gegen die 31-Jährige aufgehoben. „Ich war erleichtert“, äußerte sich Rackete selbst über das soziale Netzwerk Twitter.

Internationales Seerecht: Ein sicherer Hafen für die Flüchtlinge

Doch die juristische Prozedur geht weiter. Am Dienstag ist die nächste Anhörung. „Wir blicken dem verhältnismäßig gelassen entgegen“, sagt Neugebauer. Denn die Richterin folgte zunächst der Argumentation der Kapitänin. Das internationale Seerecht sieht vor, dass Gerettete in einen sicheren Hafen gebracht werden müssen. Und das könne weder Libyen noch Tunesien sein, von wo die Menschen fliehen. Aus Sammellagern, wo misshandelt und vergewaltigt wird.

Studierte Nautikerin aus Hambühren in Niedersachsen

Carola Rackete setzt sich schon seit langem für Flüchtlinge ein. Unsere Zeitung hat sie im Oktober vergangene Jahres getroffen. Auf Lampedusa, der Insel im zentralen Mittelmeer, die geografisch näher an Tunesien als an Italien liegt und deren Hafen die Kapitänin des Rettungsschiffes „Sea Watch 3“ am Wochenende ohne Einfuhrerlaubnis ansteuerte. An Bord waren 40 Menschen, die die Crew 16 Tage zuvor aus dem Mittelmeer gerettet hatte.

Ein kleines Restaurant an der Meeresbucht, Rackete und zwei weitere Sea-Watch-Aktivisten sitzen am Tisch. Die 31-Jährige aus Hambühren bei Celle in Niedersachsen berichtet: von der Situation im Mittelmeer, der Arbeit der Organisation. Sie ist eine, die sich Gehör verschaffen kann. Sie spricht über die Enttäuschung der Seenotretter, dass es keine europäische Lösung gibt. Und prangert an, dass der politische Wille fehle. Laut und mit fester Stimme, standhaft in ihren Überzeugungen. Daran lässt sie keinen Zweifel.

Bei einer Mahnwache vor dem italienischen Generalkonsulat fordern Menschen auf Plakaten „FreeCarola“ – lasst Carola frei. Zu diesem Zeitpunkt stand die 31-Jährige noch unter Hausarrest in Italien. Dieser wurde am Dienstagabend von einer Richterin aufgehoben.

Kurz zuvor war Rackete im Hambacher Forst, dann Einsatzleiterin an Bord der „Colibri“, dem Aufklärungsflugzeug der NGO. Bei Sea-Watch engagiert sie sich seit 2016. Sie studierte Seefahrt, war als nautische Offizierin auf einem Forschungsschiff. Naturschutz und Menschenleben – Rackete ist Multi-Aktivistin. Eine, die zu ihren Entscheidungen steht und sie besonnen trifft.

Rackete: Leben der Geretteten „kommt vor jedem politischen Spiel“

Die NGOs sind eine Reaktion auf das, was schon vorher bestand“, sagt sie. Zu diesem Zeitpunkt hängt die „Sea-Watch 3“ im Hafen von Valetta in Malta fest, darf nicht auslaufen. „Es sind jetzt keine Schiffe von uns draußen, und trotzdem legen die Boote ab.“ Von der libyschen Küste gen Europa. 800 Meilen, Tausende überleben die Fahrt auf Gummibooten und bei hohem Wellengang nicht.

Für sie zähle erst der humanitäre Gedanke, betont Rackete. Dann gehe es um das Politische, das Drumherum. Das hat auch ihre Entscheidung, in der Nacht auf Samstag in Lampedusa anzulegen, gezeigt. Kurz vor dem Manöver sagte sie, das Leben der Geretteten „kommt vor jedem politischen Spiel.“ Kommende Woche will sie sich der Justiz stellen, sagt Sprecher Neugebauer.

