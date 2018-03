Brüssel Sahel-Konferenz soll mehr Geld für neue Anti-Terror-Truppe bringen

Brüssel / dpa

Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel kommen an diesem Freitag mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs zu Gesprächen mit den Spitzen der sogenannten G5-Sahel-Staaten zusammen. Ziel des Treffens ist es, die Länder Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad noch stärker beim Aufbau einer neuen Truppe für den Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität zu unterstützen. EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich erhoffen sich davon auch mehr Sicherheit für Europa und einen Rückgang der illegalen Migration. Mit der Sahelzone wird das Gebiet südlich der Wüste Sahara bezeichnet.

Im Idealfall soll die G5-Sahel-Truppe es zudem irgendwann einmal ermöglichen, die laufenden internationalen Militäreinsätze in der Region zu beenden. Deutschland beteiligt sich derzeit beispielsweise mit rund 1000 Soldaten an der UN-Friedensmission zur Stabilisierung Malis. Frankreich hat rund 4000 Soldaten im Einsatz, die den islamistischen Terror in der Region bekämpfen sollen.

Nach Angaben aus EU-Kreisen hat die internationale Gemeinschaft den G5-Staaten bislang etwa 250 Millionen Euro für den Aufbau der Truppe zugesagt. Bei dem Treffen in Brüssel soll die Summe nun auf 300 Millionen Euro steigen. Deutschland will nach derzeitigen Planungen bis Ende 2018 rund 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben. Hinzu kommen die Beiträge, die über den EU-Haushalt fließen, sowie bilaterale Hilfen für Programme, die zum Beispiel die Jobperspektiven junger Menschen verbessern sollen.

Für den Zeitraum 2017 bis 2020 seien bilateral insgesamt 1,7 Milliarden Euro zur Unterstützung der Sahel-Ländern in den Bereichen Sicherheit, Stabilität und Entwicklung eingeplant, heißt es aus Regierungskreisen.