Zur Person René Trabelsi, Tunesiens Tourismusminister

Tunis / Martin Gehlen

René Trabelsi weiß, wovon er spricht. „Das hier ist Tunesien und nicht Deutschland“, schmunzelt er und jongliert mit seinem Smartphone in der Hand. „In Tunesien klappt alles nur so ungefähr.“ Hier reiche es nicht, einen Brief zu schreiben, und dann laufe die Sache. „Hier muss man ständig hinterher sein.“ Seit Jahren organisiert der joviale 55-Jährige, der zwischen Tunis, Paris und Djerba pendelt, als Chef von „Royal First Travel“ Reisen in sein Geburtsland. Seit Anfang der Woche ist René Trabelsi nun als neuer Tourismusminister Tunesiens im Amt und damit der einzige jüdische Minister in der gesamten arabischen Welt. Er gilt als kompetent und umgänglich.

Am 14. Dezember 1962 als Ältester von sechs Geschwistern geboren entstammt er einer wohlhabenden Familie aus Djerba. Vater Perez Trabelsi ist als Leiter der berühmten Ghriba-Synagoge seit langem eine Institution. Das älteste jüdische Gebetshaus in Afrika zieht bei seinem jährlichen Pilgerfest tausende Besucher aus aller Welt an. 1600 Juden leben heute noch in Tunesien, die meisten auf Djerba. Vor zwei Generationen beherbergte die nordafrikanische Nation noch 100 000 jüdische Bürger, die in den 50er und 60er Jahren fast alle nach Frankreich oder Israel auswanderten.

Einer der Großen im Geschäft

Auch René Trabelsi ging nach dem Abitur nach Frankreich und studierte Management in Paris. Inzwischen ist der Vater dreier Kinder einer der ganz Großen im Tourismusgeschäft, der jährlich 300 000 europäische Ferienkunden nach Tunesien bringt. Die Sicherheit der Touristen hat sich in seinen Augen seit dem Terror-Desaster 2015 im Bardo-Museum und am Strand von Sousse erheblich verbessert. „Unsere Polizei wird von Europa geschult und arbeitet heute viel effektiver“, sagt er und lobt, dass die Beamten „jetzt weniger dem Zufall überlassen“. Dennoch ist die Terrorgefahr keineswegs gebannt, wie kürzlich der Selbstmordanschlag einer 30-jährigen Frau mitten im Herzen der Hauptstadt Tunis zeigte.

Mit René Trabelsi, der seinen Amtseid auf die Thora ablegt, werde nun endlich ein Profi Tourismusminister, der die Branche und ihre jahrelangen Blockaden genau kenne, freut sich Mouna Ben Halima, stellvertretende Generalsekretärin des tunesischen Hotelverbandes. „Wir hoffen, dass er neue Ideen und innovative Konzepte entwickelt.“ Dass das neue Regierungsmitglied Jude ist, spielt nach ihren Worten keinerlei Rolle. „Für uns ist entscheidend, dass er kompetent und effektiv arbeitet – zum Wohle Tunesiens.