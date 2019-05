Zwischen den ehemaligen Regierungspartnern ÖVP und FPÖ ist nach den Enthüllungen der Ibiza-Affäre der Machtkampf um das Innenministerium eskaliert. Mit großer Spannung wurde am Montagabend die Entscheidung von Kanzler Sebastian Kurz erwartet. Wie bereits angedeutet, kündigte er schließlich an, dass er bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Entlassung des umstrittenen Innenministers Herbert Kickl von der FPÖ vorschlagen wird. Die ÖVP begründet die Forderung damit, dass ein Innenminister, der zum Zeitpunkt der Entstehung des Ibiza-Videos im Juli 2017 Generalsekretär der Freiheitlichen war, nicht ein Ressort führen könne, das gleichzeitig wegen illegaler Parteispenden oder Korruption in der eigenen Partei ermitteln müsse. Die rechtspopulistische FPÖ will nun wie angekündigt sämtliche Minister aus der Regierung abziehen. Alle FPÖ-Minister würden ihre Ämter niederlegen, sagte ein Parteisprecher am Montagabend der Nachrichtenagentur APA. Damit steht die Koalition aus Kurz‘ konservativer ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ vor dem Aus. Kurz kündigte an, die Ressorts in den nächsten Monaten mit Experten zu besetzen, falls sich die FPÖ-Minister zurückziehen würden. Er wird aller Voraussicht nach Kandidaten suchen, die auch bei der Opposition Unterstützung finden. Denn für Kurz ist es in erster Linie nun wichtig, weiter regieren zu können – ohne die Unterstützung der FPÖ oder der Opposition im Parlament hat er keine Mehrheit mehr und könnte damit durch einen Misstrauensantrag zu Fall gebracht werden. Einen solchen Antrag schloss auch die FPÖ nicht aus.

Regierungskrise wurde ausgelöst durch ein Video

Kickl hatte am Montag noch versucht, seine Macht im Innenministerium zu festigen und seinen Vertrauten Peter Goldgruber zum Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit ernannt. Diese Personalie ist auch außenpolitisch heikel: Goldgruber spielte eine tragende Rolle bei der Affäre um eine Polizei-Razzia beim österreichischen Verfassungsschutz im Februar 2018. Diese Razzia führte zu einem Vertrauensverlust anderer westlicher Geheimdienste, da sie fürchteten, dass sensible Daten in falsche Hände geraten sein könnten. Sie suspendierten daher den österreichischen Nachrichtendienst als Mitglied des Berner Clubs, einem Zusammenschluss europäischer Inlandsdienste. Kanzlerin Angela Merkel soll vor allem besorgt sein, dass durch die FPÖ, welche die Nähe zu Russland sucht, sensible Erkenntnisse nach Moskau gelangen könnten. Die Regierungskrise wurde ausgelöst durch ein Video, das die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Juli 2017 in einer Finca auf Ibiza zeigt. Strache hatte dort über Auftragsvergaben für öffentliche Bauvorhaben im Tausch gegen russisches Geld und über illegale Parteispenden an die FPÖ und andere Parteien geredet. Spannend wird, ob jemals recherchiert werden kann, wer das Video gemacht hat. Möglich ist, dass die spanischen Behörden in die Ermittlungen auf Ibiza einbezogen werden – oder aber auch, dass der ehemalige Fraktionschef Gudenus, der mittlerweile aus der FPÖ ausgetreten ist, Hinweise liefert.