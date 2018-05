Rom Quereinsteiger Conte soll Italiens Ministerpräsident werden

Rom / AFP

Die populistischen italienischen Parteien Fünf Sterne und Lega wollen einen Quereinsteiger aus der Wissenschaft an die Spitze ihrer geplanten Regierungskoalition stellen: Neuer Ministerpräsident solle der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte werden, kündigte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio am Montagabend im Internet an. Der 54-jährige Conte war bislang in der politischen Öffentlichkeit nicht in Erscheinung getreten.

Die künftigen Koalitionspartner hätte Contes Namen dem italienischen Präsidenten Sergio Matarella vorgelegt, schrieb Di Maio. Der Präsident muss die Nominierung des Regierungschefs absegnen, bevor dann das Parlament über ihn abstimmen kann.

Fünf-Sterne-Chef Di Maio und der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini hatten lange über die Besetzung des Ministerpräsidentenamts gestritten. Keiner der Parteichefs war stark genug, sich selbst das Amt zu sichern. Medienberichten zufolge ist Salvini nun als Innenminister vorgesehen, während Di Maio das Arbeitsressort oder das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung übernehmen könnte.

Conte ist in der italienischen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Er wurde in der Gemeinde Volturara Appula in Apulien geboren. Conte lehrte an renommierten Universitäten im Ausland, darunter in Yale in den USA.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega hatten am Freitag, zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl, ihr gemeinsames Regierungsprogramm vorgestellt. Es sieht für das hochverschuldete Italien unter anderem Steuersenkungen und ein Grundeinkommen für alle vor. Die Pläne der Regierung könnten Italien auf einen Konfliktkurs mit der EU führen.