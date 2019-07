Themen in diesem Artikel Europawahl

Bei der Parlamentswahl am Sonntag zeichnet sich ein klarer Sieg der konservativen Opposition ab. Denn viele sehen ihr Land auf dem falschen Weg.

Die Abendsonne wirft lange Schatten am Strand von Eretria auf der Insel Euböa. Die meisten Liegen sind schon leer, nur wenige Badegäste räkeln sich in den letzten Sonnenstrahlen. Da kommt plötzlich Bewegung in die abendliche Idylle. Blaulichter blitzen. Ein Streifenwagen, gefolgt von einer Autokolonne fährt über die Uferpromenade. „Kyriakos kommt!“, ruft begeistert ein Junge, der dem Konvoi auf seinem Fahrrad voranstrampelt.

Kyriakos, so nennen ihn fast alle Griechen – jenen Mann, der gute Aussichten hat, die Parlamentswahl am Sonntag zu gewinnen und den Links-Premier Alexis Tsipras als Premierminister abzulösen. Vor dem Strandcafé Enzo stoppen die Wagen, Kyriakos Mitsotakis steigt aus. Der griechische Oppositionsführer krempelt die Ärmel seines weißen Hemdes hoch und beginnt, Hände zu schütteln. Beifall brandet auf. Viele wollen ein Selfie mit dem Premierminister in spe. Mitsotakis erfüllt lachend jeden Fotowunsch.

Rückenwind der Europawahl

Der 51-jährige Chef der konservativ-liberalen Nea Dimokratia (ND) spürt Rückenwind. Die Europawahl vor vier Wochen gewann die ND souverän mit 9,3 Prozentpunkten Vorsprung vor Tsipras’ Linksbündnis Syriza. Der zog nach dem Debakel die regulär erst im Oktober fällige Parlamentswahl um drei Monate vor – in der Hoffnung, den Trend zu stoppen. Aber danach sieht es nicht aus. In manchen Umfragen kommt die ND auf mehr als 40 Prozent Stimmenanteil, Syriza auf knapp 30. Das würde Mitsotakis eine bequeme absolute Mehrheit im Parlament sichern.

Aber so weit ist es noch nicht. Mitsotakis’ größte Sorge ist, dass sich manche Anhänger seiner Partei am Sonntag an den Strand legen könnten, statt ihre Stimme abzugeben, nach dem Motto: Das Rennen ist ja schon gelaufen. „Wir können es uns nicht erlauben, auch nur eine einzige Stimme zu verlieren“, mahnt er seine Zuhörer im Strandcafé Enzo. „Ich brauche ein klares Mandat, um mein Programm umzusetzen“, wirbt Mitsotakis.

Der in Harvard und Stanford ausgebildete Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler arbeitete als Analyst bei der Chase Bank und dem Beratungsunternehmen McKinsey in London, bevor er 2004 in die Politik ging. Als griechischer Premierminister will er die Steuern senken und bürokratische Hürden abbauen, um Investoren anzulocken und so die lahme Wirtschaft des immer noch von der Krise gezeichneten Landes anzukurbeln. „Wir wollen Wachstum für alle Griechen“, ruft er dem Publikum in Eretria zu.

Griechenland hat Krise noch nicht überwunden

Dass Griechenland die Krise noch längst nicht überwunden hat, sieht man in Drapetsona, einer Vorstadt von Piräus. Viele der kleinen Schiffbaubetriebe und ihre Zulieferer haben die achtjährige Rezession nicht überlebt. Die Arbeitslosenquote ist fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. 2015 kam Syriza hier auf 42 Prozent. Bei der Europawahl waren es nur noch 27,5 Prozent. Aber wenn Syriza überhaupt noch Anhänger mobilisieren kann, dann hier.

Mit Hilfe seiner Bodyguards bahnt sich der Noch-Premier einen Weg durch jubelnde Anhänger. „Drapetsona, Keratsini, Perama, Korydallos – das sind die Stadtviertel unseres Stolzes“, ruft er dem Publikum zu. „Sie sind das Gesicht eines Griechenland, das nicht aufgibt, sondern Widerstand leistet.“

Viele Hoffnungen enttäuscht

Sprechchöre ertönen: „Du bist und bleibst Ministerpräsident!“ Aber der Jubel wirkt etwas bemüht. Einpeitscher müssen das Publikum immer wieder anfeuern. Bei seinem Amtsantritt vor viereinhalb Jahren war Tsipras ein Hoffnungsträger für viele Griechen. Inzwischen sind viele seiner Wähler tief enttäuscht. Mit seiner Konfrontationspolitik gegenüber den Gläubigern führte Tsipras das Land Mitte 2015 an den Rand des Bankrotts. Um dringend benötigte Hilfskredite locker zu machen, musste er noch härtere Sparauflagen akzeptieren als seine Vorgänger. Laut einer Umfrage sehen sechs von zehn Befragten Griechenland mit Tsipras „auf dem falschen Weg“.

Trotz der schlechten Umfragewerte gibt sich Tsipras siegessicher. „Das Rennen ist offen, wir können noch gewinnen, wenn wir nur daran glauben“, beschwört Tsipras auf seinen Kundgebungen das Publikum. Aber selbst viele Syriza-Anhänger zweifeln am Sieg. „Dafür brauchte es ein Wunder“, sagt einer der Zuhörer in Drapetsona resigniert, „und ich glaube nicht an Wunder.“ Nach einer Umfrage des Instituts Metron Analysis erwarten 82 Prozent der Befragten einen Sieg der konservativen ND. Nur sieben Prozent rechnen damit, dass Syriza die Wahl gewinnt.

Das könnte dich auch interessieren:

Netflix und Amazon Prime Stranger Things, Haus des Geldes, OITNB: Diese Serien solltest du im Juli sehen Für Serienfans haben Netflix und Co. auch im Sommer einiges zu bieten. Fünf Highlights, die im Juli zu sehen sind.