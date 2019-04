Vor seinem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch in Russland erwartet. Er soll in einem gepanzerten Zug anreisen. Der Kreml machte dazu aus Sicherheitsbedenken keine Angaben. Die russische Nachrichtenagentur Interfax schrieb unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass Kim gegen 10 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ) an einer russischen Grenzstation erwartet werde.

Das Gespräch mit dem Kremlchef ist für Donnerstag in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok in der Nähe der Grenze zu Nordkorea geplant. Dabei soll es Kreml-Angaben zufolge auch um das umstrittene Atomprogramm Nordkoreas gehen.