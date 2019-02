Leitartikel Günther Marx zum Gas-Kompromiss Nord Stream 2: Nur eine kurze Krise

Berlin / Günther Marx

Für eine kurze Weile sah es diese Woche so aus, als würde die EU zu ihren zahlreichen Problemen ein weiteres und durchaus ernsthaftes Problem hinzubekommen. Frankreich, so hieß es, stelle sich in der Frage der umstrittenen Nord-Stream-2-Pipeline, mit der russisches Gas nach Deutschland befördert werden soll, gegen die Bundesregierung.

Dazu passte die nahezu gleichzeitige Meldung, Präsident Emmanuel Macron habe seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz kommende Woche abgesagt. Womit der geplante gemeinsame Auftritt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ausfällt. Macron hat offensichtlich wichtigeres vor, als in Zeiten einer neuen Raketenkrise den Schulterschluss mit den Verbündeten zu suchen, zumindest aber gemeinsam mit diesen – und Vertretern Russlands – die neu entstandene Sicherheitslage zu erörtern. Wo geht das besser als auf dem Forum in München?

Man musste sich um das deutsch-französische Verhältnis Gedanken machen, das doch erst im Januar mit einer Neuauflage des Élysée-Vertrages aus der Zeit von De Gaulle und Adenauer feierlich bekräftigt worden war. War da in so kurzer Zeit etwas zerbrochen? Drehte Macron den Spieß jetzt um? Und quittiert er mit einem Seitenwechsel in der Nord-Stream-Frage die Rechnung dafür, dass ihn die Kanzlerin mit seinen europapolitischen Reformvorschlägen ins Leere hatte laufen lassen?

Frustrierte Reaktionen auf französischer Seite wären nachvollziehbar. Ebenso nachvollziehbar sind die Bedenken vor allem der Osteuropäer oder der EU-Kommission gegen das Pipeline-Projekt. Erstere fürchten, dass mit Nord Stream 2 – Nummer 1 ist seit 2011 in Betrieb – ihre Rolle als Transitländer weiter geschmälert wird und sie damit anfälliger werden für Erpressungsversuche aus Moskau, wenn russisches Gas auch ohne ihre Beteiligung nach Deutschland fließen kann. Auch geht es um Transitgebühren, deren Ausfall droht. Der Brüsseler Kommission ist bei der Energieversorgung vor allem an einer weiteren Diversifizierung gelegen, der ein größer werdender russischer Lieferanteil widerspräche. Dass die USA aus strategischen, aber auch massiven eigenen wirtschaftlichen Interessen gegen Nordstream 2 sind, gehört mit ins Bild.

Frankreich, bislang fest an der Seite der Bundesregierung, hat sich den Einwänden in der jüngeren Vergangenheit angenähert, wurde aber offensichtlich von der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft überrascht, die eine schärfer gefasste Gas-Richtlinie kurzfristig zur Abstimmung stellte. Ihre Annahme hätte Nord Stream 2 – ein Milliardenprojekt – wenige Monate vor der Inbetriebnahme ernsthaft in Frage gestellt. Ob da eine von den osteuropäischen Pipeline-Gegnern inspirierte Regie am Werke war? Frankreich und Deutschland waren jedenfalls zu einer ad-hoc-Krisenbereinigung gezwungen. Sie gelang. Angela Merkel lobte anschließend das Verhältnis zu Paris. Warum aber bleibt Macron der Sicherheitskonferenz fern?

