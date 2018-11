Leitartikel Stefan Kegel zum Nahost-Konflikt Neue Initiative im Nahost-Konflikt nötig

Berlin / Stefan Kegel

Die Bilder der vergangenen Tage zerren den jahrzehntealten Kernkonflikt des Nahen Ostens zurück ins Rampenlicht: Hunderte Raketen prasseln auf Israel. Umgekehrt mähen israelische Geschosse Palästinenser nieder. Häuser werden zerstört, Menschen getötet. Bis zu einem Krieg scheint es nur ein kleiner Schritt zu sein, doch geben sich beide Seiten demonstrativ angstfrei. Das kann nicht ohne Folgen bleiben, auch für uns.

Vor zehn Jahren hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Existenzrecht Israels zum Teil der deutschen Staatsräson erklärt. Wenn das so ist, dann hat Deutschland eine besondere Verantwortung zur Lösung des Dauerstreits mit den Palästinensern. Das Bekenntnis dazu, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, steht dabei wie für jeden Staat außer Frage. Den Palästinensern steht das gleiche Recht zu, auch wenn sie keinen eigenen Staat besitzen. Allerdings hat das ewige und schmerzhafte Ping Pong von Aktion und Reaktion in dem Konflikt schon längst verdrängt, was Angriff ist, und was Verteidigung. Es gibt hier keinen eindeutig Schuldigen und keinen eindeutig Unschuldigen.

Für die einzige westlich geprägte Demokratie in der Region aber stellt ein wachsender Einfluss des feindlich gesinnten Iran eine Gefahr dar. Er ist erneut zu einem wichtigen Finanzier der regierenden radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen geworden. Aus Teheran kommt auch Technologie zum Bau jener Raketen, die jetzt auf Israel abgefeuert werden und deren Reichweite sich deutlich erhöht hat. In den benachbarten Staaten Syrien und im Libanon streckt Teheran ebenfalls seine Tentakeln aus. Ein solch drohender Klammergriff könnte – auch zur Besänftigung innenpolitischer Kritiker – Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu dazu bewegen, Bodentruppen nach Gaza einmarschieren zu lassen. Es droht ein zermürbender, langwieriger Kampf, der die Lunte zu einem Flächenbrand im Nahen Osten legen kann.

Das Grundproblem ist, dass beide Seiten an einer friedlichen Lösung gegenwärtig kein Interesse zeigen und alte Ideen von der Zeit überholt wurden. Durch die deutliche Ausdehnung israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten entpuppt sich die anvisierte Zwei-Staaten-Lösung mehr und mehr als Traumbild, das nicht umzusetzen ist. Auch die USA haben unter Donald Trump das Interesse daran verloren. Und als Vermittler fallen die Amerikaner aus, weil sie sich mit der Verlegung ihrer Botschaft nach Jerusalem endgültig auf die Seite Israels geschlagen haben.

Es ist Zeit für eine neue Initiative. Was mit der „Road Map“ schon einmal fast gelungen wäre, kann Berlin zusammen mit seinen europäischen Partnern auf ein bislang unbefahrenes Gleis setzen. Wenn schon nicht als Vermittler, so kann Deutschland, das kommendes Jahr in den UN-Sicherheitsrat eintritt, gemeinsam mit den beiden UN-Vetomächten Frankreich und Großbritannien als Ideengeber auf Israel und Palästinenser einwirken. Für eine ganz neue Vision eines künftigen Staatsgebildes – sei es die Ein-Staaten-Lösung, eine Konföderation oder etwas anderes.

