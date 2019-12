Das Hauptquartier der Nato in Brüssel ist ein gläserner Palast, dessen Architektur ein Sinnbild für die Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg sein soll. Inzwischen symbolisiert der Bau eher die verschiedenen Strömungen, die an dem Bündnis zerren. Wird es zerreißen? Am Dienstag trafen die St...