Die Außenminister der Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch bei einem Treffen in Brüssel den bevorstehenden Jubiläumsgipfel in Großbritannien vorbereiten. Überschattet wird die Zusammenkunft allerdings von Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser hatte das Bündnis jüngst in einem Interview als hirntot bezeichnet und die zuletzt ausgebliebene Abstimmung bei wichtigen sicherheitspolitischen Entscheidungen kritisiert.

Konkret spielte Macron dabei auf die im Bündnis nicht abgesprochene Militäroffensive des Nato-Partners Türkei in Nordsyrien an, die durch einen ebenfalls nicht abgesprochenen Rückzug der USA möglich geworden war.

Zu den ursprünglich geplanten Themen beim Gipfel zum 70-jährigen Bestehen der Nato gehören der Umgang mit China sowie die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten. Vor allem US-Präsident Donald Trump beklagt seit langem eine unfaire Lastenteilung im Bündnis. Er attackiert vor allem Deutschland wegen des vergleichsweise niedrigen Anteils seiner Verteidigungsausgaben am Staatsetat.

Der Jubiläumsgipfel in Großbritannien beginnt am 3. Dezember mit Feierlichkeiten in London. Am darauffolgenden Tag ist dann eine Arbeitssitzung in einem rund 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Golfhotel in Watford geplant.