In Großbritannien beginnt am Donnerstag die Wahl für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteivorsitzende der konservativen Tories. In mehreren Abstimmungen müssen die Abgeordneten der Regierungspartei sich in den kommenden Wochen zwischen zehn Kandidaten entscheiden, die sich um das Amt bewerben. Die Bewerber mit den wenigsten Stimmen scheiden jeweils aus dem Rennen.

160.000 Parteimitglieder entscheiden

Die Tory-Abgeordneten wählen jeweils donnerstags und dienstags, bis das Feld auf zwei Kandidaten geschrumpft ist. Zwischen diesen beiden entscheiden sich dann die rund 160.000 Parteimitglieder. May war am Freitag als Parteichefin zurückgetreten, nachdem sie in ihrer Partei seit Monaten keinen ausreichenden Rückhalt für ihren Brexit-Kurs erhalten hatte. Nach den britischen Gepflogenheiten wird der Vorsitzende der Regierungspartei automatisch auch Premierminister.