Die Bundesregierung plädiert für eine europäische Marinemission am Golf. Das wäre mit erheblichem Aufwand verbunden. „Die Marine hat gerade nur noch neun große Schiffe“, klagte kürzlich der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD). Dennoch hat die Bundesregierung angesichts der Zwischenfälle in der Straße von Hormus eine europäische Marine-Mission in der Region ins Gespräch gebracht, an der sich deutsch...