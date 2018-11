Gedenken Merkel und Macron warnen vor neuem Nationalismus

Paris / Von Peter Heusch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den Pariser Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor erneuten Gefahren für den Frieden in Europa und in der Welt gewarnt. „Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder in Frage gestellt werden“, mahnte die Kanzlerin am Sonntag bei einem Friedensforum in Paris.

Sie sei in Sorge, „dass sich wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet“, sagte die Kanzlerin als Eröffnungsrednerin des dreitägigen Forums.

Frankreichs Präsident Emmaunel Macron beschwor zuvor die geladenen Spitzenpolitiker aus aller Welt, den „Frieden über alles andere zu stellen“ und die Lehre aus jenen fürchterlichen Jahren 1914 bis 1918 zu ziehen, in denen die Überlebenden einer ganzen Generation ihre Jugend, ihre Illusionen und ihre Ideale verlor und in denen „Europa um eine Haar Selbstmord beging“. Die „alten Dämonen“, die zum Ausbruch des Krieges und dem Tod von Millionen Menschen führten, würden wieder stärker, warnte Macron, um jede Form von Nationalismus auf das Schärfste zu verurteilen.

Nationalismus, so Macron, sei „das exakte Gegenteil des Patriotismus“ und ein Verrat an dem europäischen Einigungswerk, welches auf der Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen fuße. Wer sage „Unsere Interessen zuerst, ganz egal was mit den anderen passiert“, der lösche das Wertvollste aus, das eine Nation habe: seine moralischen Werte. Trump quittierte diesen Seitenhieb auf seinen Slogan „America first“ mit völlig unbewegter Miene.

Frankreichs Präsident schloss seine Ansprache mit einem Appell an die versammelten Staatslenker, gemeinsam für eine bessere Welt sowie gegen Klimaerwärmung, Armut, Hunger und Ungleichheiten zu kämpfen: „Lasst uns unsere Hoffnungen zusammenführen, statt unsere Ängste gegeneinander auszuspielen. Lasst uns einstehen für den Frieden zwischen den Völkern und den Frieden zwischen den Staaten!