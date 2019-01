Kommentar Hendrik Bebber zum Plan B von Theresa May Mays Brexit-Falle

Kommentar Hendrik Bebber zum Plan B von Theresa May

London / Hendrik Bebber

Die „Mausefalle” läuft seit 1952 ununterbrochen im Londoner Westend. Das absurde Possenspiel „Brexit oder wie ich aus der EU austrete“ könnte die Laufzeit des Krimi-Dauerbrenners womöglich über­flügeln. Es läuft zwar erst knapp drei Jahre, sorgt aber durch ständige Änderungen am Manuskript dafür, dass das entnervte Publikum bei der Stange bleibt.

Theresa Mays letzte Inszenierung wurde vom Parlament heftig ausgebuht, doch die Autorin des Deals mit der EU bringt sie eine Woche später fast unverändert wieder auf die Bühne. Andernfalls, so deutete es die Premierministerin mehrmals an, würde am ­29. März endgültig der Vorhang mit einem „harten Brexit“ ohne einen geregelten Austritt fallen.

Wegen der konfusen Handlung und der miserablen Regie wächst bei großen Teilen des Publikums der Wunsch nach einem neuen Volksentscheid, weil sich beim ersten Durchgang kaum jemand vorstellen konnte, wie schlecht das Stück sein würde. Wenn die Briten – gemäß Umfragen – dann dafür stimmen, die Klamotte wegen Unspielbarkeit kurzerhand abzusetzen, wäre das wohl die beste Lösung.