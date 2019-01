Großbritannien Mays „Plan B“ zum Brexit kommt nicht gut an

London / Hendrik Bebber

Premierministerin May will für den Brexit den größtmöglichen Konsens herstellen. Im Parlament erntet sie Gelächter.

Vergangene Woche lehnte das Parlament in der schwersten Abstimmungsniederlage in der britischen Geschichte für eine Regierung Theresa Mays in Brüssel ausgehandelten Plan für den EU-Austritt ab. Nun stellte die Premierministerin ihren Plan B vor, der jedoch nicht wesentlich mehr Begeisterung auslöste. Nur die Streichung der Gebühren für die Aufenthaltsgenehmigung für EU-Bürger in Höhe von 70 Euro fand Anklang. Im Grunde hatte May nur ihren alten Brei aufgewärmt und mit reichlich Versprechen garniert. Doch die überwältigende Mehrheit des Parlaments wird ihn wahrscheinlich nicht schlucken, wenn es am 29. Januar darüber zur Abstimmung kommt. Den Rebellen in ihrer Partei drohte May, dass sie entweder mit einem harten Brexit oder dem Verbleib in der EU bestraft werden, wenn sie den „Plan B“ auch diesmal nicht herunterwürgen wollen.

Hohngelächter im Parlament

Die Premierministerin lehnte eine Zollunion und ein neues Referendum ebenso strikt ab, wie eine Verschiebung des Austrittstermins vom 29. März auf später. Sie kündigte weitere Verhandlungen mit der EU an und eine größere Einbeziehung des Parlaments und der Regionalregierungen des Vereinigten Königreichs in den Entscheidungsprozess an. „Ich will einen größtmöglichen Konsens erreichen,“ sagte May unter dem Hohngelächter von allen Bänken.

Labour-Chef Jeremy Corbyn wollte überhaupt nicht mit May sprechen, bevor diese nicht einen harten Brexit völlig ausschließt. Doch die Premierministerin tat dies nicht, weil sie nicht ihren besten Trumpf aus der Hand geben wollte. Schließlich lehnt eine große Mehrheit im Parlament den ungeregelten Austritt wegen der schwerwiegenden Folgen strikt ab. Mays Hauptargument ist, dass es für ihren Deal keine Alternative zu einem harten Brexit oder gar dem Verbleib in der EU gebe. Und ihren abtrünnigen Parteifreunden machte sie Angst mit der Möglichkeit von Neuwahlen.

Das große Hindernis für Mays Deal ist der „backstop“. Damit ist die Sonderregelung für Nordirland gemeint, das so lange in einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis diese durch ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ersetzt wird. Sonst entstünde nach dem EU-Austritt eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland mit schlimmen Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen und vor allem für den Friedensprozess. Eine Erinnerung an die schlechten alten Zeiten des Bürgerkriegs rief am Samstag eine Autobombe in Derry wach, zu der sich eine neue Splittergruppe irischer Terroristen bekannte. May will mit der EU nun erneut über die Auffanglösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland verhandeln.

