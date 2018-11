Gedenken Macron setzt Zeichen der Aussöhnung

Paris / Peter Heusch

Um Punkt elf Uhr, 100 Jahre nach Inkrafttreten des Waffenstillstands, der dem verheerenden Ersten Weltkrieg ein Ende setzte, läuteten in Frankreich die Kirchenglocken. Vier mit 66 Staats- und Regierungschefs besetzte Busse fuhren im Schritttempo die Pariser Prachtavenue der Champs-Elysées bis zum Triumphbogen hinauf, wo sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet.

Ein roter Teppich wies den Ehrengästen den Weg zu einer vor dem Triumphbogen aufgebauten Tribüne. Allein die Präsidenten der USA und Russlands hatten darauf bestanden, in eigenen Staatskarossen vorzufahren. Die Buhrufe des Publikums, die ihre verspätete Ankunft begleiteten, sowie drei Femen-Aktivistinnen, die sich mit nackten Brüsten Trumps Wagen in den Weg zu stellen versuchten, unterbrachen den aufwendig inszenierten Höhepunkt der Gedenkfeiern.

Macron beschwor die anwesenden Spitzenpolitiker, die Lehre aus jenen fürchterlichen Jahren 1914 bis 1918 zu ziehen. Wie jedes Jahr am 11. November entzündete der Präsident die Ewige Flamme unter dem Pariser Triumphbogen symbolisch neu. Sie gehört zu einem Grabmal, in dem 1921 der Leichnam eines Gefallenen bestattet wurde und soll an die 1,4 Millionen französischen Soldaten erinnern, die im Ersten Weltkrieg getötet wurden.

Entgegen der ursprünglichen Tradition war Frankreichs nationaler Feiertag nicht dem Sieg über Deutschland sondern der Ermahnung zum Frieden gewidmet. Allerdings sorgte die Anwesenheit der 93 Delegationen aus aller Welt dafür, dass die Feier in sicherheitstechnisch martialischem Rahmen stattfand. Während Schnellboote von Eliteeinheiten der Gendarmerie auf der Seine patrouillierten und Scharfschützen auf den Dächern im Pariser Zentrum Position bezogen hatten, sperrten nicht weniger als 10 000 Polizisten weite Teile der Hauptstadt ab und „filterten“ alle Passanten.

Rigoros waren auch die Vorkehrungen, die am Samstag eine deutsch-französische Zeremonie abschirmten, die auf einer Waldlichtung nahe der Kleinstadt Compiègne stattfand. Dort, wo vor 100 Jahren in einem Eisenbahnwaggon der für das Deutsche Reich demütigende Waffenstillstand besiegelt wurde, trafen sich Macron und Merkel, um Gedenktafeln zu enthüllen, die auf Deutsch und Französisch die „Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens“ unterstreichen. Die Steintafeln fanden ihren Platz direkt neben einer Marmorplatte, die auf die Niederlage des Deutschen Reiches verweist. Die Geste war dem Willen des Elysée-Palasts geschuldet, einen „Ort der Vergeltung“ in einen „Ort der Aussöhnung“ zu verwandeln.