Bundesaußenminister Heiko Maas leitet am morgigen Dienstag eine Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten. Deutschland hat seit 1. April erstmals seit fast sieben Jahren für einen Monat den Vorsitz im mächtigsten UN-Gremium. Neben Generalsekretär António Guterres werden unter anderem die zwei Friedensnobelpreisträger von 2018, Denis Mukwege und Nadia Murad, sowie Menschenrechtsanwältin Amal Clooney erwartet. Ziel ist, die Täter solcher Gewaltverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und die in den meisten Fällen weiblichen Opfer stärker in den Mittelpunkt der Aufarbeitung zu stellen.