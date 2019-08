Vor 30 Jahren hat Ungarn seine Grenze zu Österreich geöffnet. Damit war faktisch auch die innerdeutsche Grenze offen.

Das Ende der DDR wurde in Ungarn eingeleitet. Die Öffnung der Grenze zu Österreich machte aus Mauer und Stacheldraht an der innerdeutschen Trennungslinie einen Popanz. Nur das Verbot, nach Ungarn zu reisen, hätte die Ostdeutschen noch ein wenig von der Flucht aus ihren Heimatregionen abhalten können. Doch das wagte die SED-Führung nicht mehr. Hilflos musste sie mit ansehen, wie Tausende dem Arbeiter-und-Bauern-Staat den Rücken kehrten.

Sie mussten dabei nicht mehr um Leib und Leben fürchten, weil im Bruderland Ungarn an der Grenze das Schießen endgültig eingestellt wurde. So wurde auch der deutschen Einheit in Budapest der Weg geebnet. Die Deutschen verdanken den Ungarn viel. Die Entscheidung der damaligen Regierung hat dazu beigetragen, den Druck aus dem ostdeutschen Kessel zu nehmen. Wer es satt hatte, in der DDR zu bleiben, konnte gehen. Einfach so. Vielleicht blieb es im Herbst ’89 auch deshalb so friedlich.

Alle unterstützen, die sich dem Abbau der Demokratie entgegenstellen

Es gehört zu den hässlichen Volten der Geschichte, dass nach 30 Jahren eine Kanzlerin, die in der DDR sozialisiert wurde, einen ungarischen Ministerpräsidenten besucht, dessen Vorstellungen von Freiheit und Demokratie denen des SED-Politbüros bedenklich ähneln. Aber gerade weil das so ist, sollten wir alle in Ungarn unterstützen, die sich dem Abbau von Demokratie entgegenstellen. Das wäre die angemessene Form von Dankbarkeit. Und Dank schulden wir den Ungarn.

Wir können auch etwas aus der Geschichte lernen. Die Menschen, die damals der DDR den Rücken kehrten, kamen aus keinem Kriegsgebiet, und nur sehr wenige wurden direkt politisch verfolgt. Aber das Land, in dem sie lebten, bot den Ostdeutschen nicht die Möglichkeiten zur Entfaltung und nicht den Konsum, den sie sich wünschten. Mit anderen Worten: Die meisten, die seinerzeit die Grenze in Ungarn passierten, waren Wirtschaftsflüchtlinge. Am Ende gab die DDR-Bevölkerung die kurzzeitig erblühende Idee auf, erneut die Suche nach einem Alternativmodell zum westdeutschen Wirtschafts-und Sozialsystem aufzunehmen. Die Ostdeutschen wollten so leben wie die BRD-Deutschen. Ein nachvollziehbarer und völlig berechtigter Wunsch. Dass er für viele erst einmal nicht in Erfüllung ging, steht auf einem anderen Blatt.

Automatisch in Westdeutschland integriert

Wichtig ist die Erkenntnis: Eine Flucht aus wirtschaftlichen Gründen ist nichts, was irgendwie zu verurteilen wäre. Der Besonderheit der deutsch-deutschen Situation war es geschuldet, dass Flüchtlinge seinerzeit automatisch in Westdeutschland integriert wurden. Das war eine Ausnahme, und natürlich sind Gesellschaften nicht unendlich aufnahmefähig. Aber wir sollten uns mit dem Blick auf die Grenzöffnung vor 30 Jahren daran erinnern, dass die Suche nach einem besseren Leben auch außerhalb der eigenen Grenzen völlig legitim ist. Darüber hinaus hat Migration aus wirtschaftlichen Gründen im Ergebnis viele Länder reich gemacht. Auch und nicht zuletzt Deutschland.

