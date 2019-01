Kirche Katholische Kirche kämpft mit Bedeutungsverlust

Panama. / Von Tobias Käufer

Von Dienstag an wird in Panama-Stadt die katholische Welt für sechs Tage zusammenkommen. Und die Nachrichten im Vorfeld sind aus Sicht der katholischen Kirche beunruhigend. Nur 100 000 bis 150 000 Pilger sollen in das mittelamerikanische Land kommen, darunter rund 2500 deutsche Gäste. Die Gesamtzahl wäre im Vergleich zu den Millionen in den vergangenen Jahren ein Alarmsignal für die katholische Kirche.

Jose Domingo Ulloa, Erzbischof von Panama-Stadt, redet sich die Lage schön. Vor allem die vielen Unruhen im Länderdreieck Guatemala, Honduras und El Salvador verhindere, dass Jugendliche sich mit dem Papst treffen können, erläutert Ulloa.

Doch dies ist allenfalls ein Teil der Wahrheit. Der andere ist: Die katholische Kirche erlebt einen massiven Bedeutungsverlust in Lateinamerika. Die Enthüllungen über Missbrauchsskandale und die schleppende Aufklärungsarbeit haben 2018 schon in Chile bei der Papstvisite für leere Wiesen gesorgt. Dazu kommt, dass es dem politisch eher links einzuordnenden Kirchenoberhaupt schwerfällt, die massiven Menschenrechtsverletzungen der Linksdiktaturen in Nicaragua, Venezuela und Kuba klar zu benennen.

Das enttäuscht viele konservative Katholiken. Und die zieht es oft zu den rasant wachsenden evangelikalen Kirchen, die in gleichem Maße an Einfluss in der Politik gewinnen wie ihn die katholische Kirche verliert. Beispiel Brasilien: Dort lösen die meist erzkonservativen evangelikalen Kirchen die Katholiken in den Schlüsselpositionen ab. Und in Rio de Janeiro regiert ein evangelikaler Bischof als Bürgermeister. Es ist nicht allzu lange her, da bat Bürgermeister Crivella enge Vertraute zu einem Geheimtreffen: Es wurde besprochen, Bushaltestellen direkt vor evangelikale Kirchen zu verlegen. Zudem soll es Förderprogramme und andere Vergünstigen geben. Das Treffen kam trotzdem ans Licht und offenbart was in Lateinamerika vor sich geht. Ein schleichender, aber kaum aufzuhaltender Machtwechsel des Glaubens.

Das liegt vor allem daran, dass die evangelikalen Kirchen von Mexiko bis Feuerland ihren Gläubigen eine perfekte Show bieten. Sie kommen mit Gottesdiensten und Special Effects über ihre eigenen Fernsehkanäle bis ins letzte Wohnzimmer. Sie sind im Vergleich zu den Katholiken eher dynamisch organisiert, ihre Kirchen liegen in Fußgängerzonen und breiten sich in den Städten aus wie McDonalds-Filialen. Dazu kommt ein aggressiver Marketingkurs. Die Katholiken stecken das Geld in Krankenhäuser, Kindergärten und Altenheime. Das ist sozialer, aber eben weniger erfolgreich.

Der Weltjugendtag in Panama könnte ein Vorgeschmack auf das sein, was möglich wäre: Dass die katholische Kirche in Lateinamerika auf lange Sicht zu einer Randerscheinung wird. Das wäre angesichts des ersten Papstes aus Lateinamerika eine ganz besondere Tragik.